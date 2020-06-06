Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

105 yaşında ilk kez bir belediye başkanını misafir etti Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den babası ve eşini şehit veren asırlık çınara vefa örneği

İHA

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tam bir asrı devirerek 105 yaşına sağlıkla ulaşan, babası ve eşini bu vatan için şehit veren Emine Uysal'ı kaldığı evde ziyaret etti.

105 yaşında ilk kez bir belediye başkanını misafir etti Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den babası ve eşini şehit veren asırlık çınara vefa örneği

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tam bir asrı devirerek 105 yaşına sağlıkla ulaşan, babası ve eşini bu vatan için şehit veren Emine Uysal’ı kaldığı evde ziyaret etti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, şehirde ikamet eden ve babası Bekir Kaya’yı hiç tanıyamadan 1914 yılında Çanakkale’de şehit verdikten sonra dünyaya gelen 105 yaşındaki Emine Uysal’ı kaldığı Halıkent Mahallesindeki evinde ziyaret etti.
Anılarını Başdeğirmen çifti ile paylaşan Emine nine, bugüne kadar Isparta’da hiçbir yöneticinin kendisini ziyaret etmediğini ve bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini duygu dolu sözlerle ifade etti.
Hikmet Uysal ve ailesi ile birlikte yaşayan Emine Nine’ye en büyük vefa örneklerinden birisi ise Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’den geldi. Başdeğirmen çifti oğlunun yanında yaşayan Emine Nineyi evinde ziyaret ederek gönül aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni trend gül havuzlarına fotoğraf turu Turlarla gelip kendilerini gül havuzlarına attılar Gül ahçeleri ilk misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Yeni trend gül havuzlarına fotoğraf turu Turlarla ...
Online Uluslararası proje hazırladılar Keçiborlu Şehit Durmuş Öcal Anadolu Lisesi’nden Uluslararası Proje
YEREL HABERLER Online Uluslararası proje hazırladılar Keçiborlu ...
Kilogramı 6 bin eurodan satılan gül yağı üretimi başladı Tarlalardan toplanan güller kazanlarda gül yağına dönüşüyor 4 ton gülden 1 kilogram gül yağı elde ediliyor Gül yağı kilogram fiyatı 3 yılda 12 bin Euro’dan 6 bin Euro’ya düştü Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik: “1,5-2 ton gül yağı üretimi bekliyoruz”
YEREL HABERLER Kilogramı 6 bin eurodan satılan gül yağı üretimi ...
Isparta’da düğünlerde kişiye özel vakumlanmış yemek dönemi Düğün yemeklerine korona virüs etkisi Isparta’da firmalar düğünlerde kişiye özel paketli yemek hizmeti sunacak
YEREL HABERLER Isparta’da düğünlerde kişiye özel vakumlanmış yemek ...
Isparta’da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da trafik kazası: 7 yaralı
Süleyman Demirel'in köyünde kısmi karantina
YEREL HABERLER Süleyman Demirel'in köyünde kısmi karantina
Isparta Valisi, devam eden yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Isparta Valisi, devam eden yatırımları inceledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X