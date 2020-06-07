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Isparta’da normalleşme sürecinde yeniden açılan pazarda esnafa maske ve broşür dağıtıldı Isparta’da kapatılan iki büyük pazar yeniden açıldı

İHA

Isparta'da geçici süreyle kapatılan Karaağaç ve Salı pazarları, normalleşme sürecinde yeniden açıldı. Bu kapsamda ilk kez bugün kurulan pazarda, esnafa maske ve kuralların yer aldığı broşür dağıtıldı.

Isparta’da normalleşme sürecinde yeniden açılan pazarda esnafa maske ve broşür dağıtıldı Isparta’da kapatılan iki büyük pazar yeniden açıldı

Isparta’da geçici süreyle kapatılan Karaağaç ve Salı pazarları, normalleşme sürecinde yeniden açıldı. Bu kapsamda ilk kez bugün kurulan pazarda, esnafa maske ve kuralların yer aldığı broşür dağıtıldı.
Isparta’da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan kentin en büyük pazarları Karaağaç ve Salı pazarı normalleşme sürecinde yeniden açıldı. Bu kapsamda Karaağaç pazarı bugün ilk kez kuruldu. Sabahın erken saatlerinde kurulan pazarın girişlerine esnaf odaları birliği tarafından el dezenfektan stantları yerleştirilirken, esnafa da kuralların yer aldığı broşürler dağıtıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural da yeniden açılan Karaağaç pazarını ziyaret ederek, esnafa maske dağıttı, onlarla sohbet etti.

“Pazarda esnaf ve vatandaşlarımızın mutluluğunu gördük”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte birçok önlem alındığını ifade ederek, bu kapsamda Karaağaç pazarının kapatıldığını belirtti. Pazarın sosyal mesafe ve diğer tedbirlerle ilgili olarak kapatıldığına dikkat çeken Başdeğirmen, “Artık Türkiye’de yeni döneme başlıyoruz. Pandemiyle ilgili tedirginliklerimiz azaldı ancak bu işten tam anlamıyla kurtulmadık. Bu işten kurtulmak kolay değil ama tedbirimiz dahilinde bu iş de bize yaklaşamaz. Sosyal mesafe ve maske ile dezenfekteyle bu sıkıntıları en kısa sürede aşacağımıza inanıyoruz. Bugün de Esnaf Odaları Birliği Başkanımızla birlikte esnaflarımızın taleplerini alıyoruz. Vatandaşlarımız da bu pazara çok ilgi gösteriyor. Onların da mutluluğunu görüyoruz. Biz hiçbir yeri kapatmadan, tedbir almadan bu süreci götürmek isterdik ancak hayat bunu gerektirebiliyor. Karaağaç pazarında esnaf ve vatandaşlarımızın mutluluğunu gördük. Esnafımıza maske dağıttık. İnşallah bu sıkıntılı süreç en kısa sürede geçer ve bizi etkileyecek şekilde olmayacak şekle gelir ve hayatımıza normal olarak devam ederiz” dedi.

“Karaağaç ve Salı pazarları Isparta’nın büyük pazarlarıdır”
Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural da il hıfzıssıhha kurulu kararıyla kapatılan Karaağaç ve Salı pazarlarının normalleşme sürecinde yeniden açıldığını söyledi. Tural, “Karaağaç ve Salı pazarımız bizim yıllarca süregelen büyük pazarlarımızdır. Esnafımız buradan nafakasını temin eder. İlimizde korona virüsle ilgili başta Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere kurumların güzel bir süreç yönettiğine inanıyorum. Bunun da Ispartalılar adına bir şans olduğunu ifade etmek istiyorum. Rakamlarda da ilimizin başarısı görünüyor” diye konuştu.
Tural, pazar girişlerinde dezenfekte standı açtıklarını ve esnafımıza maske ile broşür dağıttıklarını belirterek, esnafın kurallara uymasını istediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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