Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

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Isparta’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında IspartaAntalya yolunun Kışla köyü mevkiinde meydana geldi. Nihat Kara’nın (22) kullandığı 32 KB 712 plakalı otomobil, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan anne Fatime Kara ise araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Fatime Kara, Isparta Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Nihat Kara’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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