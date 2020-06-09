Isparta Belediyesi gül konvoyu düzenleyecek

Korona virüs tedbirleri kapsamında gül festivalini iptal eden Isparta Belediyesi, hasat dönemi nedeniyle 12 Haziran Cuma günü araçların katılacağı gül konvoyu düzenleyecek.

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 47 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılmasına karar verilen Gül Festivali korona virüs salgını dolayısıyla gerçekleştirilemedi. Ancak gül ve turizm farkındalığı oluşturmak amacıyla 12 Haziran Cuma günü saat 18.00’da Isparta Belediyesi önünden mehteran ekibi, Off Road kulübü ile motorcuların da katılacağı bir konvoy düzenlenecek. Mimar Sinan Caddesini takiben 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına (Valilik Meydanı) kadar devam edecek araç konvoyunda caddeler gül suyu ile yıkanacak, yine belediyenin TIR kasasında oluşturulacak gül bahçesinden ise caddelere gül serpilecek.

Valilik Meydanında protokol üyelerinin katılımıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek programın ardından araçlar şehir turu atarak, Türkiye’nin Gül Bahçesi Isparta’dan şehre ve tüm ülkeye Isparta gülünün tanıtımını gerçekleştirecek, farkındalık oluşturacak.



“Isparta gülünü dünyaya hatırlatacağız”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konvoyun Cuma günü saat 18.00’da belediyenin önünden başlayacağını belirterek “Gül sezonu içerisindeyiz. Bu yıl şehrimizde içerisinde bulunduğumuz şartlardan dolayı gülle ilgili bir etkinlik yapma imkânımız yok. Ancak vatandaşlarımızın gül şehrinde olduklarını hatırlatmak istiyoruz. Bundan hareketle cuma günü bir araç konvoyu düzenlemek istedik. Araçlarımız Isparta’nın içerisinde bir konvoy geçişi yapacak. Isparta gülümüzü ve hasat dönemi olduğunu Isparta’mızdan, ülkemize ve dünyaya hatırlatacağız, bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.

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