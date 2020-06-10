Isparta'da sporcular sahalara döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da sporcular sahalara döndü

İHA

Isparta'nın önemli spor merkezlerinden olan Atatürk Stadyumu ve Milli Egemenlik Spor Kompleksi belirlenen kurallar ve tedbirler çerçevesinde açıldı. Sporcular ve vatandaşlar haftanın her günü saat 06.00 20.00 saatlerinde Atatürk Stadyumu, Milli Egemenlik Spor Kompleksi ve Sav Spor Kompleksinde spor yapabilecek.

Isparta'da sporcular sahalara döndü

Isparta'nın önemli spor merkezlerinden olan Atatürk Stadyumu ve Milli Egemenlik Spor Kompleksi belirlenen kurallar ve tedbirler çerçevesinde açıldı. Sporcular ve vatandaşlar haftanın her günü saat 06.00 20.00 saatlerinde Atatürk Stadyumu, Milli Egemenlik Spor Kompleksi ve Sav Spor Kompleksinde spor yapabilecek.
İl Müdürlüğü Yetkilileri, spor tesislerinde tüm hijyen çalışmalarını tamamlandığını belirterek vatandaşlara “Maskelerimizi takalım, mesafeyi koruyalım, kişisel temizlik ve hijyene dikkat edelim” uyarısında bulundu. Sosyal mesafenin korunması adına Atatürk Stadyumu, Milli Egemenlik Spor Kompleksi ve Sav Spor Kompleksinde aynı anda azami 50 vatandaş tesislerden faydalanabilecek.
İl Müdürlüğüne ve federasyonlara bağlı milli ve lisanslı sporcular da sahalara döndü. Antrenörler eşliğinde belirlenen program, kurallar ve tedbirler çerçevesince sporcular normalleşme süreciyle birlikte spor tesisleri ve salonlarda antrenmanlarına başladı. Gerekli tedbirler alındığı spor salon ve tesislerinde antrenmanlar kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek.

3 aylık süreçte evlerinde antrenman yapan sporcular spor tesislerine geri dönmenin mutluluğunu yaşadılar.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, vatandaşların spor yapabilmeleri ve sporcuların antrenmanların sağlıklı yapılabilmesi için bir dizi tedbir aldıklarını belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirlediği 27 maddelik önlemlerin yanı sıra, federasyonlarca belirlenen branşa özgü özel kuralları uyguluyoruz. Vatandaşlarımız ve sporcularımızın tesislere geri dönmesi bizleri de son derece mutlu etti. Önceliğimiz sağlık. Bu doğrultuda kurumumuz tüm imkanlarını seferber ederek tedbir ve önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın ve sporcularımızdan üç temel kural olan maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz” dedi.

İşte alınan tedbirler
Tesisler ve antrenman alanları her gün dezenfekte edilecek. Antrenman alanları ve soyunma odalarında kişi başına 6 metre kare alan düşecek şekilde planlandı. Tesislere girişte ateş ölçümü yapılacak. Antrenman ekipmanları kişiye özel olacak. Antrenör, sporcu ve tesis çalışanları arasındaki fiziksel mesafenin (en az 2 metre) korunacak. Su şişeleri ve bardakların tek kullanımlık olacak. Soyunma odaları ve duşlar mümkün olduğunca kullanılmayacak. Su sebili ve buna benzer otomatlar kullanılmayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Vatan Mahallesi'ndeki karantina sona erdi
YEREL HABERLER Isparta Vatan Mahallesi'ndeki karantina sona erdi
Isparta'daki 2 cadde ve 2 sokaktaki karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Isparta'daki 2 cadde ve 2 sokaktaki karantina ...
Başı balkon demirlerine sıkışan minik kızı itfaiye kurtardı Demirler kesilerek kurtulan minik kız, gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Başı balkon demirlerine sıkışan minik kızı itfaiye ...
Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep'i, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep'i, ...
İletişim Fakültesinde sanal mezuniyet Öğrenciler görüntülü görüşme ile şarkı söyledi, kep attı
YEREL HABERLER İletişim Fakültesinde sanal mezuniyet Öğrenciler ...
Küçükyaman: "Isparta üst ligleri hak ediyor, şampiyon olacağız "
YEREL HABERLER Küçükyaman: "Isparta üst ligleri hak ediyor, şampiyon ...
Isparta Belediyesi gül konvoyu düzenleyecek
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi gül konvoyu düzenleyecek
Kulüp Başkanı Yazgan'dan belediyeye otobüs teşekkürü
YEREL HABERLER Kulüp Başkanı Yazgan'dan belediyeye otobüs teşekkürü
Yaralı sürücü, sedyenin ayağı kapanınca yere düştü
YEREL HABERLER Yaralı sürücü, sedyenin ayağı kapanınca yere düştü
Isparta Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik kurslar yeniden başladı İlk kurs hijyen eğitimi sertifikası için açıldı
YEREL HABERLER Isparta Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik ...
Isparta’da spor tesisleri kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Isparta’da spor tesisleri kapılarını açıyor
Yaralıyı sedyeden düşürdüler Araçtan çıkarılan yaralı ambulansa taşınırken sedyeden düştü
YEREL HABERLER Yaralıyı sedyeden düşürdüler Araçtan çıkarılan yaralı ...
Devrilen kamyonda can pazarı Araçta sıkışan yaralılar İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı Yoldan çıkan kamyon devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonda can pazarı Araçta sıkışan yaralılar ...
Isparta’da esnaf için özel dezenfekte ekibi kuruldu
YEREL HABERLER Isparta’da esnaf için özel dezenfekte ekibi kuruldu
Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü öldü
Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
Uluborlu 17 bin dekar alanda kiraz hasadına hazırlanıyor Kiraz üreticisi bu sezon daha fazla rekolte bekliyor
YEREL HABERLER Uluborlu 17 bin dekar alanda kiraz hasadına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X