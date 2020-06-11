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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evin penceresine çıkan adamı polis ikna etti

İHA

Isparta'da bir evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti.

Evin penceresine çıkan adamı polis ikna etti

Isparta’da bir evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1714 Sokak'ta meydana geldi. Zafer Y., bir binanın birinci katında pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Pencereden atlamak üzere olan birini gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, pencerenin altın hava yastığı açarken, polis de Zafer Y.’yi ikna etmeye çalıştı. Pencereden etrafa bağıran Zafer Y., bir süre sonra pencereden içeriye girip bu kez elinde bıçakla çıktı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri dairenin kapısını kırmak için hazırlık yaptı. Bu sırada polis, Zafer Y.’nin evinin üst katındaki dairenin balkonuna çıkarak, ikna çabalarına devam etti. Polisten kendisiyle ilgilenileceği sözünü alan Zafer Y., pencereden inerek, kapıyı açtı. Zafer Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Zafer Y.’nin 2 çocuk babası olduğu ve eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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