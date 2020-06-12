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Isparta’da belediye muhtar dayanışması Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “Burada siyasi bir görüş yok”

İHA

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim dönemi gezilerinde vatandaşların ITKM, kötü koku, şehir trafiği ve toplu konuttan oluşan 4 ana taleplerinin olduğunu söyleyerek, görevinin ilk yılında bu konuların hepsinin de ele alındığını belirtti.

Isparta’da belediye muhtar dayanışması Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “Burada siyasi bir görüş yok”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim dönemi gezilerinde vatandaşların ITKM, kötü koku, şehir trafiği ve toplu konuttan oluşan 4 ana taleplerinin olduğunu söyleyerek, görevinin ilk yılında bu konuların hepsinin de ele alındığını belirtti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5.Muhtarlar Toplantısını Halı Sarayı Düğün Salonunda gerçekleştirdi. Bugüne kadar yapılan 4 muhtarlar toplantısında görüşülen konular ile korona virüsü sürecinde belediyenin yaptığı çalışmalar ile genel yatırımların ele alındığı toplantıda, muhtarlarda yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini iletti. Toplantıda ayrıca muhtarlar istek ve taleplerini iletti.
“4 ana maddeyi hallettik”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim dönemi gezilerinde vatandaşların dört ana konu üzerinde yoğunlaştığını dile getirerek bunların, ITKM, kötü koku sorunu, şehir trafiği ve toplu konut talebi olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu dört konuya da ele aldıklarını ifade ederek şunları söyledi: “ITKM’nin sözleşmesini yaptık, çalışmalar devam ediyor, kısa sürede tamamlanacak. Daha birinci yılımızda 1000 konutun kurasını çektik, 1500 konutluk yeri de TOKİ’ye devrettik. İlk yılda 2500 konutun garantisini aldık. Son 10 yıl içerisinde bir tane sosyal konut üretilememiş. Gelir gelmez 5000 konut sözümüzün, ilk yılında 2500’ünü ortaya koyduk. Bir diğer istek de kötü kokunun giderilmesiydi. 5200 metrelik hattın, 600 metresi kaldı. Arıtma tesisinden çıkan atıklar kapalı sistemle ileri bir noktaya deşarj edilmiş olacak. Buraya Sav’da bağlanıyor, bağlandıktan sonra son noktaya da ikinci bir tesis kurulacak. Isparta’mızın mahallelerini koku sorunundan kurtarmış olacağız. Yine en fazla talep aldığımız konulardan birisi de şehir trafiğiydi. Şu anda şehir trafiğinden rahatsız olan var mı? En çok teşekkür aldığımız konulardan birisi şehir trafiği. Dedik ki, ‘biz bunu çözeriz’ çözdük mü? Mühim olan bu mu, verilen sözler. 4 tane ana maddemiz vardı. Bu dört maddeyi de hallettik” dedi.
“Burada siyasi bir görüş yok”
“Biz bir ekibiz” diyen Başkan Başdeğirmen, “Burada siyasi bir görüş yok. Sizler kendi gücünüzle muhtar oldunuz. Biz vatandaşlarımızın desteği ile belediye başkanı olduk, ama verdiğimiz sözler hepimizin sözü. Sizin mahallenize verdiğiniz söz, benim sözüm. Benim şehrime verdiğim söz sizin sözünüz. Biz bunları görmek zorundayız. Biz bir bütünsek, 44 mahallede bir şehir olarak hepimiz bir yerde yaşıyorsak, bunun hepsi hepimizi ilgilendiriyor. Mahallelere yapılan yatırımların, hizmetlerin tamamından tüm vatandaşlarımız istifade ediyor. Bizler bir bütün düşünmek zorundayız. Allah’ın izniyle hep beraber en güzel hizmeti biz bu şehrimize vereceğiz” görüşlerinde bulundu.
Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in her zaman muhtarlarla istişare içerisinde olduğunu söyledi.
Toplantı karşılıklı görüş alışverişleriyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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