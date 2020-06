Isparta'da gül konvoyu renkli görüntülere sahne oldu Gül konvoyunda 3 ton gülsuyu sıkıldı, bir ton gül yaprağı atıldı

Isparta Belediyesi tarafından gerçekleştirilen gül konvoyunda yollar gül suyu ile yıkandı, vatandaşların üzerine gül yaprakları atıldı. Gül hasat sezonunun devam ettiği Isparta’da konvoy, renkli görüntülere sahne oldu.

Isparta Belediyesi, 47 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan Gül Festivali’nin korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilmesinin ardından ‘Gül Konvoyu’ etkinliği düzenledi. Sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen konvoya mehteran takımı, belediye araçları, dorsesinde gül bahçesi oluşturulan tır, güllerle donatılan vagonlu traktörler, motosiklet ve off road araçları katıldı. Konvoya vatandaşlar da oldukça ilgi gösterdi. Isparta Belediyesi konvoya ilgi gösteren vatandaşlara maske dağıtımı yaptı. Konvoyda vatandaşlara ve yollara bir ton gül yaprağı atılırken, 3 ton da gül suyu sıkıldı. Saat 18.00’da belediye binası önünden başlayan konvoy, Mimar Sinan Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Konvoy, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in selamlamasının ardından sona erdi.



“Misafirlerimizi ağırlayamadığımız için buruk bir sezon geçiriyoruz”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kent için bugünün özel olduğunu ifade ederek gül festivalini yapamamanın burukluğunu yaşadıklarını söyledi. Başdeğirmen, “Isparta’da her yıl 15 Mayıs’ta başlayıp Haziran sonuna kadar devam eden gül hasat sezonumuz bu sene buruk başladı ve buruk da devam ediyor. Pandemi dolayısıyla Isparta dışından misafirlerimizi gül bahçelerinde ağırlayamadık. Her yıl binlerce kişi gül bahçelerinde vakit geçiriyordu ancak bu yıl korona virüsten dolayı bunu sağlayamadık. Biz de bunun bir farkındalığı olması düşüncesiyle kortej hazırladık. Hasat döneminde olduğumuz anlatabilmek için kortejde yer alan araçlarımızdan gülsuyu sıktık ve gül yaprakları attık. Yeni yılda, sağlıklı günlerde festivalimizi yapma arzusundayız” dedi.



“Vatandaşlarımızı lavanta sezonuna bekliyoruz”

Isparta’da gülün haricinde zambak ve lavanta sezonu da olduğuna değinen Başdeğirmen, “Lavanta bahçeleri de kokusuyla, fotoğraflık görüntüleriyle çok güzel yerler. Vatandaşlarımızı onları yaşamaya davet ediyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak, tüm vatandaşlarımızı Temmuz sonu Ağustos ayı gibi lavanta sezonuna bekliyoruz” diye konuştu.

