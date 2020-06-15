Isparta’da sokaklar yenileniyor

Isparta Belediyesi Kaymakkapı Meydanı düzenlemesinde sona yaklaşırken, Kültür Sitesi bölgesinde bulunan üç sokakta da çalışma başlattı. Başkan Başdeğirmen, bu bölgede iş yapan esnaf ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu. .

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehri daha modern bir hale getirmek amacıyla başlattığı projeler tek tek hayata geçiyor. Kaymakkapı Meydanı’nda başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Meydanda yürüyüş yolları oluşturuldu. Oturma gruplarının bulunacağı alan modern aydınlatmalara kavuşacak. Meydanda ayrıca 63 metre uzunluğunda modern kapalı otobüs durağı yapılıyor. Durağın hemen arkasında seyyar olarak satış yapan esnafa da sabit yerde iş yapma imkanı sağlanacak.

Meydanda ve yeni çalışmaların başladığı sokaklarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, burada bulunan esnaf ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Esnaf kendi sokaklarında da başlatılacak olan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyetlerini ifade ederken, Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı ile birlikte Kültür Sitesi çevresinde bulunan üç sokağın da düzenleneceğini söyledi. Çalışmalar öncesinde buluştuğu esnafla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başdeğirmen, esnafın istek ve görüşlerini aldı. Başkan Başdeğirmen, “Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarımızda da düzenleme yapmak istiyoruz. Fikrinize ve isteklerinize açığız. Çalışmalar 1012 günlük bir süreç alacak, sizler ‘şimdi iş zamanı, daha sonra yapın’ derseniz kasım ayından sonra yapacağız. ‘Başlamışken, bizim buralarda yapılsın’ derseniz kısa sürede yapıp, çıkacağız. Üst sokağımızdaki esnafımız ‘bizim sokağımız yapılsın’ dediler. Kaldırımların tamamını kaldırıyoruz, tek tipe döndüreceğiz. Sokağınızı 24 saat ticaret yapılabilecek hale getireceğiz. Esnafımız gece burada işyerini açsın istiyoruz. Vatandaşlarımız buradaki işyerlerimizden alış veriş yapsın. Burası bir cazibe merkezi olsun. Gece aydınlatması, çiçeklendirmesiyle burayı farklı bir havaya sokmak istiyoruz. Yapılsın derseniz, ilerleyen süreçte ileri bölüme geçeceğiz. Bu işlerimizi esnafımıza sorarak, istişare ederek yapıyoruz. Toplumu ilgilendiren konularda, kimseye sormadan ‘biz yaptık oldu’ demiyoruz, danışarak yapıyoruz” dedi.

Yapılacak çalışmalardan dolayı yaşanabilecek zorluklara katlanacaklarını söyleyen esnaf da, “Bizler her türlü fedakarlığı yapacağız. Allah sizden razı olsun, kolaylıklar versin. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.