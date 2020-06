Isparta'da bu yıl yaklaşık 2,5 ton gül yağı üretimi bekleniyor

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)TÜRKİYE'nin gül bahçesi Isparta'da, hasat sezonunun bitmesine sayılı günler kala, gül yağı üretimi de tüm hızıyla sürüyor. Piyasada litre fiyatı 6 bin euro (yaklaşık 42 bin TL) civarında satışa sunulan gül yağında bu yıl 22,5 ton civarında üretim bekleniyor.<br>Türkiye'nin en önemli gül çiçeği ve gül yağı üretim merkezlerinden Isparta'da, mayıs ayı ortalarında başlayan ve haziran ayı sonuna kadar devam edecek olan gül hasadı sürüyor. Bahçelerde yetiştirilen güller özenle toplanarak, alım merkezlerine gönderiliyor. Burada işlenen güllerden gülyağı ve gül konkreti üretimi yapılıyor.<br>Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, güllerin toplanmasıyla fabrikalarda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Üretici ortaklarımız ve köylülerimiz kendi bölgelerinde gül bahçelerindeki gülleri topluyor. Hızlı şekilde alım merkezlerine getiriliyor. Tabii burada önemli olan, gül çiçeği ne kadar erken saatte toplanır ve işlenirse hem derin hem de kalite bakımından ekonomik girdi sağlaması bizler için mümkün oluyor" dedi.<br>GÜL YAĞI NASIL ÜRETİLİYOR?<br>Fabrikalarda her bir kazanın kapasitesi miktarınca tartımları yapıldığını söyleyen Çelik, gül yağı üretimini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Çelik, şöyle konuştu:<br>"Güllerin kazanlara basım işlemlerini yaptıktan sonra bir kazanın 1,5 saatlik damıtma süresi oluyor. Gül yağı ve yağlı sular birbirinden ayrıştırılıyor. Süzüm ve dinlendirme işlemlerinden geçiyor. En sonunda gül yağları ticari olarak ihracata hazır duruma geliyor. Bu işlem, bu fabrikalarımızda şu an devam ediyor. Önümüzde 10 günlük bir sezon kaldı. Üreticiler olarak beklenmedik bir durumla karşılaşılmadı. Bizim temennimiz pandeminin son bulmasıdır. Ticari hayatın ülkemizde ve tüm dünyada normale dönmesidir. Pazarlama çalışmalarımızı hızlandırarak ürünlerimizi satmak istiyoruz. Gül yağı ve gül konkreti 22,5 ton civarında ve gül konkreti de 1520 ton civarında yapılacağını düşünüyoruz."<br>GÜL YAĞI FİYATI AYNI ORANDA SEYREDEBİLİR<br>Gül yağının piyasada litre fiyatının 6 bin eurodan pazarlandığına dikkati çeken Çelik, "Bu yıl ise fiyatı net söylememekle beraber önümüzdeki günlerde piyasaların oluşturacağı arz, talep ve dengelere göre belli olacağını ifade edebilirim. Geçen yıl 6 bin euro civarında seyretmişti. Bu fiyatın çok değişiklik göstereceğini düşünmüyorum. Bu tabii ki pandeminin son bulup bizim ihracat yapmış olduğumuz firmaların bir an önce üretime geçerek, pazarlama faaliyetlerini hızlandırmalarına ve müşterileriyle bir an önce buluşmalarına bağlı olacak. Çok da ümitsiz değil. Geçmiş yıllardaki gibi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-06-16 08:14:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.