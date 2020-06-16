Kültür ve Turizm Bakanlığının illerin kültür, tarihi ve turistlik zenginliklerini dünyaya duyurduğu Kültür Portalı’nda Isparta sayfası, 505 bin ziyaretçi sayısı ile Mayıs ayı birincisi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve ülkemizin Türk dili ve edebiyatından halk kültürüne, Türk süsleme sanatlarından arkeolojik mirasa, coğrafi işaretli ürünlerden geleneksel mutfağa, tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini dünyaya duyuran Türkiye Kültür Portalı, Mayıs ayında da yükselişini sürdürdü. Türkiye’nin gül bahçesi Isparta, Davraz Kayak Merkezi, Eğirdir Gölü, milli parkları, lavantası, kiraz çiçeği, elması ve tarihi, doğal güzellikleriyle 12 aya yayılan ziyaretçi sayısını her geçen gün artırıyor. Isparta’nın Kültür Portalı’ndaki sayfa görüntülenme sayısı Mayıs 2020’de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,40 artış gösterdi ve 720 bin 529 oldu. Aynı zamanda görüntülenen sayfa sayısı da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40’tan fazla artış gösterdi ve 1,3 milyona yaklaştı.

Kültür Portalı’ndaki Isparta sayfası Mayıs ayında yaklaşık 505 bin ziyaret alarak 1’inci oldu. Kültür Portalı’nda en çok ziyaret alan ilk 5 il; Isparta, Gaziantep, Antalya, Ankara, Bursa olurken en çok sayfa görüntülemesi alan ilk 5 il ise Batman, Gaziantep, Isparta, Antalya, Ankara oldu.

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