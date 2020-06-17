Lider Emrespor işi sıkı tutuyor

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi’nin lideri Emrespor, Pandemi sonrası ara verilen ligler için yeniden çalışmalarına başladı. Milli Egemenlik Sahası’nda gerçekleştirilen çalışmada futbolcuda düz koşu ve kültür fizik hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı. 1. Amatör Futbol Ligi’nde 51 puanla zirvede yer alan kırmızısiyahlılar, Bölgesel Amatör Futbol Lige yükselmeyi hedefliyor.
Kulüp Başkanlığını Ozan Gezer’in yaptığı kulüpte 2. Başkan Ender Kızıltan ve Antrenör Mustafa Özsavlu, sporcuların sorunlarıyla yakından ilgileniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.