Otomobildeki cinayetin zanlısı yakalandı

<br>Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da park halindeki otomobilde ensesinden ateş edilerek öldürülmüş halde bulunan Hasan Basri Daşdemir (20) cinayetinin zanlısı Mustafa Kaya (46), polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Kaya, "Bana tabanca doğrultup tehdit etti. Silahı elinden alıp ateş ettim" dedi.<br>Olay, 11 Haziran günü saat 12.00 sıralarında Binbirevler Mahallesi 243'üncü Cadde'de meydana geldi. 07 TC 150 plakalı otomobilin bir süredir aynı noktada park halinde olduğunu ve içinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin Hasan Basri Daşdemir'e ait olduğu ve ensesinden ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, otomobile birkaç metre uzaklıktaki otluk alanda tabanca bulundu. Polisin olaydan sonra yaptığı incelemede maktulün telefonuyla son görüştüğü 1'i kadın 3 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen 3 kişi serbest kaldı.<br>'BANA TABANCA ÇEKTİ, ELİNDEN ALIP VURDUM'<br>Hasan Basri Daşdemir'in katil zanlısı, olaydan 8 gün sonra Isparta Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekibinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Cinayet zanlısı olarak yakalanan ve emniyette ifadesi alınan Mustafa Kaya, Hasan Basri Daşdemir'in apart kiraladığını, kiralama işine kendisinin aracılık yaptığını belirterek, "Kiralama olayından dolayı bir borç ortaya çıktı. Hasan Basri bu parayı benden tahsil etmek istedi. Olay günü bana tabanca doğrultarak tehdit etti. Bir anlık dalgınlığından yararlanıp silahı elinden alıp ateş ettim. Sonra da silahı aracın bulunduğu yerin yakınındaki boş araziye otların arasına atıp uzaklaştım" dedi.<br>Mustafa Kaya, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN<br>2020-06-19 13:36:16<br>

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