Türk siyasetinin babası, Babalar Günü’nde yalnız kaldı Korona virüs sebebiyle turlar düzenlenemedi, anıt mezar sessizliğe büründü

Her Babalar Günü’nde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in memleketi İslamköy’deki anıt mezarı, bu sene korona sebebiyle turlar düzenlenemeyince sessiz kaldı. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma

Müzesi de korona virüs tedbirleri kapsamında halen kapalı bulunuyor.

Türk siyasetinin ‘baba’sı 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in memleketi İslamköy Çalca Tepe’deki mezarı her yıl Babalar Günü’nde çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyordu. Ancak bu yıl Babalar Günü’nde merhum Demirel’in anıt mezarı korona virüs salgını sebebiyle boş kaldı. Normalde her hafta sonu binlerce kişiye ev sahipliği yapan anıt mezar, pandemi sürecinde gezi turlarının gerçekleştirilememesinden dolayı daha az kişi tarafından ziyaret edilebiliyor.



Müze korona virüs salgını nedeniyle kapalı

İslamköy’deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi de korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı. Müzenin açılması ve gezi turlarının başlamasıyla birlikte ziyaretlerde de artış yaşanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.