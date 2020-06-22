Isparta İl Hakem Kurulu’ndan tayini çıkan Klasman hakemine plaket

Isparta Bölgesi Klasman Hakemlerinden Tunç Özdemir’in tayini Kocaeli’ye çıktı. Memuriyeti dolayısıyla Kocaeli’ye atanan Özdemir’e, Isparta Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Kürşat Tüfekçi ve Isparta Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Mustafa Sağdıç tarafından plaket verildi. Özdemir için uğurlama töreni düzenlendi. Tüfekçi, “Tunç Özdemir’e bundan sonraki hakemlik hayatında başarılar diliyoruz. Isparta Futbol Hakemliğine olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.