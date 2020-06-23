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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da minibüsün çarptığı bisikletli kurtarılamadı: 1 ölü

İHA

Isparta'da minibüs ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Özdemir(58) tüm müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Isparta’da minibüsün çarptığı bisikletli kurtarılamadı: 1 ölü

Isparta’da minibüs ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Özdemir(58) tüm müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 20 Haziran Cumartesi günü Davraz Mahallesi Doğan Kımıllı Caddesi ile 4028 sokağın birleştiği noktada meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 FB 159 plakalı minibüs ile Ali Özdemir’in kullandığı elektrikli bisiklet yol kesişiminde çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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