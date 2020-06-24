Yıllık yaklaşık 250 ton civarında sarımsak üretilen Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde hasat başladı. Çaltı sarımsağı için patent ve coğrafi işaretleme çalışması yapılıyor.

Ülkemizdeki önemli sarımsak üretim merkezlerinden biri olan Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde sarımsak hasadı başladı. Yaklaşık bin dekarlık alanda üretilen sarımsakla ilgili olarak da coğrafi işaretleme çalışmaları önümüzdeki günlerde sonuçlanacak.

550 kişinin yaşadığı köyde neredeyse herkes dedelerinden kalma tohumlarla sarımsak üretimi gerçekleştiriyor. Hiçbir katkı maddesi ve sulama yapılmadan tamamen doğal yöntemlerle üretilen sarımsak tarlalarında bu günlerde hummalı bir çalışma var.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu beraberinde Gelendost Kaymakamı Pınar Uz ve il müdürlerinin katılımıyla hasadının başladığı tarlalarda üreteciler ile bir araya gelerek sorunları dinleyerek sohbet etti. Vali Seymenoğlu “Çaltı sarımsağı farklı bir sarımsak. Ülkemizin birçok bölgesinde sarımsak yetiştiriliyor, ancak bu bölgenin aroması farklı. Atalarımızdan gelen bu tohumlarla üretime devam edeceğiz. Ürettiğimiz sarımsağımızı önce ülkemize sonra da Dünyaya duyuracağız. Üretimden vazgeçmeyelim” dedi.

Çaltı köy muhtarı Ramazan Çetinkaya, Çaltı sarımsağında patent alma ve coğrafi işaretlemede ise son aşamaya geldiklerini belirtti.

Çaltı Sarımsağının patent alma ve coğrafi işaretlemesi ile ilgili de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün çalışmaları devam ediyor. Isparta ve Yalova’da Çaltı sarımsağı üzerinde yapılacak analizlerden sonra patent ve coğrafi işaretleme işlemi tamamlanacak.

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