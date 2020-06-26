Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele 16 bin 200 metre uzatma ağı, 4 adet ruhsatsız tekne ile av malzemeleri ele geçirildi

15 Mart15 Haziran döneminde sazangillerde, 1 Kasım30 Haziran tarihleri arasında avlanması, nakli ve pazarlanması yasak olan kerevitin (tatlı su istakozunun) yasaklara karşı gerçekleştirilen kaçak avcılık girişimleri ile mücadele kapsamında yapılan denetimler olumlu sonuç verdi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Eğirdir ve Kovada Gölünde yasak dönemde toplamda 16 bin 200 metre uzatma ağı, 4 adet ruhsatsız tekne, 1 adet ığrıp, 1 adet şok cihazı ve propları, 2 adet akü, 13 adet sazan pinteri, 1 adet bot, 25 adet tırıvırı ve 4 adet serpme ağına 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği el konulduğunu açıkladı. Akçimen ayrıca 1 Kasım’da başlayan kerevit avcılığı yasağı kapsamında kaçak avcılıkta kullanılan ve gölde atılı vaziyette tespit edilen sahipsiz 6 bin 100 adet kerevit pinterine el konularak işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.