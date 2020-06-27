Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı

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Isparta'da kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza IspartaEğirdir karayolu 13. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Güngör yönetimindeki 06 DR 690 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ergün Güngör, eşi Leman Güngör ve Pakize Yorulmaz yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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