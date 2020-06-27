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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli Mehmet için yolu asfaltlayıp engelleri kaldırdılar Isparta Belediyesi Mehmet için asfalt döküp yol yaptı

İHA

Isparta Belediyesi, bisikletiyle dolaşırken yolun bozuk olması nedeniyle zorlanan doğuştan mikrosefali hastası olan 21 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Şenses'in sesine kulak verdi.

Engelli Mehmet için yolu asfaltlayıp engelleri kaldırdılar Isparta Belediyesi Mehmet için asfalt döküp yol yaptı

Isparta Belediyesi, bisikletiyle dolaşırken yolun bozuk olması nedeniyle zorlanan doğuştan mikrosefali hastası olan 21 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Şenses’in sesine kulak verdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla doğuştan mikrosefali hastası olan zihinsel engelli Mehmet Şenses'in(21)bisikleti için kullandığı yola asfalt döküldü. Mehmet için büyük bir mutluluğa kapı aralayan çalışma ile sokağındaki su birikintileri tarihe karıştı.
Bisikleti ile dolaşırken, su birikintilerinden geçen ve bundan dolayı da zorlanan Mehmet’in, ailesinin yolun yenilenmesi isteğine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den anında karşılık geldi. Sokaktaki durumun video görüntülerinin kendisine iletilmesinin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yolun ivedilikle yenilenmesi talimatını verdi.
Erkan ve Ummuhan Şenses çiftinin iki çocuğundan birisi olan Mehmet, Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu asfalt çalışmalarını büyük bir heyecanla başından sonuna kadar takip etti.
Çalışmalardan sonra Mehmet, bisikletini alarak daha önce su birikintileri içerisinde sürdüğü bisikletini bu sefer daha güzel bir ortamda kullanma fırsatı buldu ve mutluluğu gözlerine yansıdı.
“Suyun içine giriyordu, hasta oluyordu”
Baba Erkan Şenses, yağmur yağdığında evlerinin önünde su birikintisi yaşandığını ve çocuğunun bundan olumsuz etkilendiğini belirtti. Şenses, “Çocuğum zihinsel engelli olduğu için ne kadar da ‘üzerine çıkma’ desem de olmuyordu. Suyun içine giriyordu, hasta oluyordu. Bu sorunumuzu başkanımıza ilettik. Başkanımızla bire bir telefonla görüştük. Başkanımız, ‘çocuk sadece sizin değil, bizim de çocuğumuz’ dedi. Bizlere gerekli ilgi ve alakalarını gösterdiler. Evimizin önünü asfaltladılar, çalışmalar bitti. Çocuğumun ve tüm çocukların mutluluğunu görmek bizleri sevindiriyor. Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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