Isparta’da deneme amaçlı dikilen bezelye bir köyün geçim kaynağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da deneme amaçlı dikilen bezelye bir köyün geçim kaynağı oldu

İHA

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Garip köyünde deneme amaçlı dikilen bezelye olumlu sonuç verince köyde yaklaşık 2 bin dekarlık alanda üretim başladı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu hasat yapılan bahçelerde üreticiler ile bir araya geldi.

Isparta’da deneme amaçlı dikilen bezelye bir köyün geçim kaynağı oldu

Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Garip köyünde deneme amaçlı dikilen bezelye olumlu sonuç verince köyde yaklaşık 2 bin dekarlık alanda üretim başladı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu hasat yapılan bahçelerde üreticiler ile bir araya geldi.
Barbunya fasulyesi ile her gecen gün marka haline gelen Garip Köyü, Bezeyle ile de adını duyurmaya başladı. 7 bin dekarın üzerinde fasulye ve bezeyle tarlası bulunan köyde, bu günlerde hummalı bir hasat çalışması var. Şehir dışından köye gelen mevsimlik işçiler bezelye bahçelerinde hasada başladı.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu bezelye hasadının yapıldı bahçelerde çiftçiler ile bir araya gelerek hasadın bereketli ve hayırlı olmasını diledi.
Garip köyü muhtarı Salim Çimenkaya deneme amaçlı dikilen bezelyenin olumlu sonuçlar vermesi ile birlikte 2 bin dekarın üzerinde bezelye bahçesinde üretim yapıldığını kaydetti. Üreticiler ise bezelye üretiminin fasulye göre masrafının daha az olduğunu belirterek pazarının da iyi olduğunu söylediler.
Bezelye hasadının yaklaşık 15 gün daha devam edeceği köyde temmuz ayının sonuna doğru ise fasulye hasadı başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyetle geldiği için sınava alınmadı, son dakikada yetişti
YEREL HABERLER Ehliyetle geldiği için sınava alınmadı, son dakikada ...
Engelli Mehmet için yolu asfaltlayıp engelleri kaldırdılar Isparta Belediyesi Mehmet için asfalt döküp yol yaptı
YEREL HABERLER Engelli Mehmet için yolu asfaltlayıp engelleri ...
Sınava alınmadı, ücretini isteyen taksiciyle tartıştı
YEREL HABERLER Sınava alınmadı, ücretini isteyen taksiciyle tartıştı
Isparta’da kadın kooperatiflerinin sayısı artıyor
YEREL HABERLER Isparta’da kadın kooperatiflerinin sayısı artıyor
Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca ...
Isparta Valisi Seymenoğlu: “Son 2 günde vak'a sayımız arttı, toplam 14 pozitif vak'amız var”
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu: “Son 2 günde vak'a sayımız ...
Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele 16 bin 200 metre uzatma ağı, 4 adet ruhsatsız tekne ile av malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele 16 bin 200 ...
Isparta’da 2. Amatör’de ilk 3 sırayı alan takımlar 1. Amatör Lige çıkarıldı
YEREL HABERLER Isparta’da 2. Amatör’de ilk 3 sırayı alan takımlar 1. ...
Isparta’nın açık hava fotoğraf stüdyosu lavanta bahçelerinde ‘Mor Turizm’ başladı Uçsuz bucaksız avanta bahçeleri misafirleri ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Isparta’nın açık hava fotoğraf stüdyosu lavanta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X