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Güleda'nın katil zanlısı eski sevgiliden ‘reddi hakim’ talebi Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski sevgili 3. kez hakim karşısında Cankel ailesi avukatları: “Reddi hakim talebi, yargılamayı geciktirmeye yönelik bir hareket”

İHA

Isparta'da eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Güleda Cankel cinayeti davasının üçüncü duruşmasında sanık vekili, 'reddi hakim' talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebin görüşülmesi için davayı 20 Ağustos'a erteledi. Cankel ailesinin avukatları, sanık tarafının bu hareketini 'yargılamayı geciktirmeye yönelik davranış' olarak değerlendirdi.

Güleda'nın katil zanlısı eski sevgiliden ‘reddi hakim’ talebi Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski sevgili 3. kez hakim karşısında Cankel ailesi avukatları: “Reddi hakim talebi, yargılamayı geciktirmeye yönelik bir hareket”

Isparta’da eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Güleda Cankel cinayeti davasının üçüncü duruşmasında sanık vekili, ‘reddi hakim’ talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebin görüşülmesi için davayı 20 Ağustos’a erteledi. Cankel ailesinin avukatları, sanık tarafının bu hareketini ‘yargılamayı geciktirmeye yönelik davranış’ olarak değerlendirdi.
Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonuna taraf avukatları, Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel ve aile yakınları dışında kimse alınmazken, kadın platformları temsilcileri de adliyeye gelerek, duruşmayı dışarıdan takip etti.
Duruşmada sanık avukatı, kendilerinde ‘mahkeme heyetinin tarafsız karar veremeyeceği’ yönünde bir kanaat oluştuğunu belirterek, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talebin üst mahkeme olan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 20 Ağustos’a erteledi.

“Yargılamanın uzatılması amacıyla yapıldığı kanaatindeyiz”
Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cankel ailesinin avukatlarından Muğla Baro Başkanı Avukat Cumhur Uzun, sanık tarafının ‘reddi hakim’ talebinde bulunması üzerine davanın 20 Ağustos’a ertelendiğini belirtti. Uzun, “Mahkemeden çıkan karar usulü anlamda böyle bir talep geldiğinde yerine getirilmesi, adil yargılanma hakkının sağlanması adına kanunlarımızda vücut bulmuş ve belli prosedürlere bağlanmış olan bir mahkeme işlemidir. Burasında herhangi bir beis yoktur. Ancak mahkeme heyetinin bu tavrından sanık adına yargılamanın uzatılması amacıyla yapıldığı gibi bir kanaatimiz çok da kabul edilebilir, yaşananlar karşısında işin sürüncemede bırakılarak, kamuoyunun ve adaletin tecelli etmesine sebep olur gibi bir algıyı taşıyor olmaktan üzüntü duyuyoruz. Ancak sonuç mutlaka adaletin kazandığı bir noktaya ulaşacaktır” dedi.

“Mücadelemize devam edeceğiz”
Türkiye’de kadın cinayetlerinin son bulması için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen uzun, “Ülkemize kadın cinayetleri konusunda artık utanç yaşatmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Kadınlar yaşatılsın, sevgi sözcüğü öldürmekte değil yaşatmakta kullanılsın istiyoruz. Bunu ülke olarak başarıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“Yargılamayı geciktirmeye yönelik bir hareket”
Aile avukatlarından Alev Öztürk ise sanık tarafının ‘reddi hakim’ talebinin yargılamayı geciktirmeye yönelik bir hareket olduğunu savundu. Öztürk, “Ama bu durum tatbiki hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ortada tek bir gerçek var, katil zanlısı tarafından 19 yaşındaki Güleda Cankel, vahşice ve tasarlayarak öldürülmüştür. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. İstedikleri kadar süre kazanmaya çalışsınlar ki kendileri de alacakları cezanın farkındalar. Adalet yerini bulana kadar mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek.

“Hep birlikte kadına karşı uygulanan şiddete son vereceğiz”
Isparta Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya'da, vahşice ailesinden ve hayattan kopartılan Güleda Cankel’in yargılanmasında adaletin yerini bulmasına tüm kamuoyunun destek verdiğini belirtti. Çankaya, “Önemli olan bugün burada hep beraber olmamız. Gösterilen hassasiyetle biz inanıyoruz ki bu ülkede kadın cinayetine, kadına karşı uygulanan şiddete son vereceğiz” diye konuştu.

Olayın geçmişi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören Güleda Cankel (19), 19 Kasım 2019 tarihinde kaldığı apartta eski erkek arkadaşı tarafından önce boğulmak istendi, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Zafer Pehlivan emniyete giderek teslim oldu. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında savcı, sanık hakkında ‘tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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