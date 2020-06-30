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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da zabıtalar vatandaşların ateşlerini termal ısı ölçer kask ile ölçüyor

İHA

Isparta Belediyesi zabıta ekipleri termal ısı ölçer kask ile pazaryerleri, cami girişleri ve toplumun ortak kullanım alanlarında, vatandaşların vücut ısısını ölçüyor. Korona virüsü salgını sürecinde vücut ısısı yüksek çıkan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve işlemler yapılıyor.

Isparta’da zabıtalar vatandaşların ateşlerini termal ısı ölçer kask ile ölçüyor

Isparta Belediyesi zabıta ekipleri termal ısı ölçer kask ile pazaryerleri, cami girişleri ve toplumun ortak kullanım alanlarında, vatandaşların vücut ısısını ölçüyor. Korona virüsü salgını sürecinde vücut ısısı yüksek çıkan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve işlemler yapılıyor.
Isparta Belediyesi korona virüsü salgını sürecindeki çalışmalarını ilk günden buyana titiz bir şekilde sürdürüyor. Bu çalışmalardan birisi de vatandaşların toplu kullanım alanlarına yönelik. Bu alanlardan birisi de hiç kuşkusuz pazaryerleri ve camiler. Isparta Belediyesi toplu kullanım alanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Korona virüsü hastalığının belirtileri arasında en yaygını olarak bilinen ise yüksek ateş bulgusu yer alıyor.
Isparta Belediyesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla buradan hareketle şehirdeki tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Son teknolojiyle donatılmış olan Termal Isı Ölçer Kasklar, belediye zabıta ekipleri tarafından kullanılmaya başlandı.
Isparta Belediyesi Zabıta ekipleri pazaryerlerinin gerek girişlerinde gerekse alışveriş alanlarında dolaşarak, hem satıcıların hem de pazaryerine gelen vatandaşların vücut ısılarını başlarına taktıkları termal kask ile ölçüyor. Belirlenen kriterlerin üzerinde vücut ısıları yüksek çıkan vatandaşlara ise gerekli uyarı ve işlemler yapılıyor.
Belediye olarak yeni bir sisteme geçtiklerini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha dikkatli olabilmeleri amacıyla zabıtalarımızda kasklı termal kamera sistemine geçtik. Bu sistemle zabıtalarımız vatandaşlarımız içerisinde dolaşırken herhangi bir olumsuz durum gördüğü anda uyarı alıyor. Vatandaşımızın vücut ısısı yüksekse uyarıyı yapıp gerekli işlemler yapılabiliyor. Amacımız vatandaşlarımızın çok daha sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleridir” dedi.
Zabıtaların aynı zamanda kolluk kuvveti olduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, yapılan müdahaleler ve diyaloglar sonrasında doğru, ya da yanlış bazı şikayetlerle karşılaşılabildiğini dile getirdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, envantere kazandırılan Termal Isı Ölçer Kaskların aynı zamanda ses ve görüntü kaydı da alabildiğini kaydetti. Başdeğirmen, “Bunları da kamera kaydına alıp, bakıp yapılması gereken çalışmaları yaparak tedbirlerimizi alıyoruz. Bu sistemle hem pazaryerlerinde hem cami girişlerinde hem de kalabalık yerlerde, bu sistemle de vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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