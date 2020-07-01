Isparta’da aranan 37 şahıs yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda 37 kişiyi yakalayarak adli makamlara sevk etti.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 2229 Haziran tarihleri arasında haklarında yakalama kararı bulunan çalışmalara yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda aralarında taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan V. Ç. ve silahla tehdit suçundan 2 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan A. B. isimli şahısların da olduğu toplam 37 kişi yakalandı. Yakalan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.