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Uyuşturucu operasyonlarında 58 kişi yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

İHA

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 58 kişi yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Haziran ayında yapılan operasyonlarda toplam 58 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan; 45,93 eroin maddesi, 20,7 gram esrar maddesi, 7,04 gram metamfetamin maddesi, 6,55 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 567 adet sentetik ecza, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 dolu fişek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından işlem yapılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 4 şüpheli de tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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