Isparta’da alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü benzin istasyonuna daldı Kadın sürücü önce benzin istasyonundaki görevliye çarptı, sonra markete daldı

Isparta’da alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücünün kullandığı otomobil, benzin istasyonuna daldı. Kazada benzin istasyonunda görevli bir kişi yaralandı.

Olay, 1 Temmuz günü gece saat 01.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 102 Cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Meryem Gülsüm Duman idaresindeki 15 PD 301 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonuna daldı. Araç, istasyonda görevli Ferhat Eralp’a çarptıktan sonra market kısmına girerek, durabildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk kontrollerinde Ferhat Eralp’in sağ ayağının kırıldığını belirledi. Eralp, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü Meryem Gülsüm Duman’ın alkometre ile yapılan alkol kontrolünde 2.23 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesiz araç kullandığı belirlendi. Duman hakkında, alkollü araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ile araçların hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak maddelerinden işlem yapıldı.

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