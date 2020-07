Isparta’da okuma alışkanlığı her geçen gün artıyor TÜİK verilerine göre halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bakımından 4. sırada

Okuma alışkınlığının her gecen gün arttığı Isparta TÜİK verilerine göre halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bakımından Türkiye’de 4. sırada yer alıyor.

Her katı ayrı bir niteliğe sahip olan Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi, diğer kütüphanelere örnek teşkil ediyor. Okul öncesi çocuk bölümü, çocuk kütüphanesi, çalışma ve araştırma salonları ile okuyucularına sakin ve güzel bir mekân sunan Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi gerek gündemde olan konuları takip etmek, gerekse okuyucularımızın taleplerine önem vermek amacıyla her gün yenilenen kitap ile de arşivini sürekli yeniliyor.

Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 30 adet halk kütüphanesinin Millet Kıraathanesi formunda 7 gün 24 saat hizmet vermesine yönelik çalışmalar kapsamında Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi 10 Ekim 2018’den itibaren Ispartalılara hizmet veriyor.

Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla tüm Türkiye’de açılmaya başlayan ve vatandaşların kullanımına sunulan Millet Kıraathanesi Isparta’da eski Milli Eğitim Müdürlüğü tarihi binasında hizmet vermeye veriyor.

Kullanıcı yoğunluğunu ve sükuneti bir arada yaşayan Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi, her geçen gün kendisini yenileyerek daha iyi hizmet vermekte. 2019 Yılı TÜİK verilerine göre Kütüphane İstatistikleri açıkladı.

İllere göre Türkiye’de halk kütüphaneleri kayıtlı üye sayılarının İl nüfuslarına oranlarına göre Isparta 4. ırada yer aldı. İllere göre Türkiye’de halk kütüphaneleri kayıtlı üye sayılarının il nüfuslarına oranları ülkemizde 1.000 kişi başına 47 üye düşmekte. Isparta’da bu sayı 1.000 kişiden 132’si kütüphaneye üye kaydı bulunuyor.

2019 Yılı TÜİK Verilerine Göre: İllere göre Türkiye’de halk kütüphaneleri kayıtlı üye sayılarının il nüfuslarına oranlarına ve illere göre Türkiye’de halk kütüphanelerindeki kitap sayıları ile 550 bin 411 kitapla 4. sırada. İllere göre Türkiye’de halk kütüphanesi sayısı ile de 29 kütüphane ile 6. sırada, illere göre kullanıcı sayısı ile de 780 bin 787 okuyucu ile 10. sırada yer alırken, illere göre Türkiye’de halk kütüphanelerinde ödünç verilen materyal sayılarında 238 bin 861 okuyucu ile 14. sırada yer aldı.

