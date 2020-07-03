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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta, Kovid-19 önlemleriyle 15 Temmuz’a hazırlanıyor

İHA

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirilecek. Vali Ömer Seymenoğlu, kentte son günlerde Kovid19 vakalarının artması nedeniyle etkinliklerin kalabalık ortamlarda yapılamayacağını söyledi.

Isparta, Kovid-19 önlemleriyle 15 Temmuz’a hazırlanıyor

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirilecek. Vali Ömer Seymenoğlu, kentte son günlerde Kovid19 vakalarının artması nedeniyle etkinliklerin kalabalık ortamlarda yapılamayacağını söyledi.
15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ancak kahraman milletimizin cesareti ve onurlu direnişi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile önlenen darbe girişiminin yıl dönümünde Kovid19 tedbirleri elden bırakılmadan etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri’ koordinasyon toplantısı yapıldı.
Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta’da son günlerde Kovid19 vakalarının çoğalmaya başladığını belirterek 15 Temmuz etkinliklerinin kalabalık ortamlarda bu yıl maalesef yapılamayacağını belirtti.
Ulusal Bayram ilan edilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri Isparta’da Şehitlik ziyareti başlayacak. Şehit aileleri ve gaziler evlerinde tek tek ziyaret edilecek. 15 Temmuz’da Isparta’da yapılacak diğer bir etkinlik ise temeli geçtiğimiz yıl Eylül ayında atılan ve şu günlerde ise inşaat çalışmaları biterek tefrişat ve çevre düzenlemesinin devam ettiği sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirilecek. Sosyal tesis binası Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği bünyesindeki Aziz Şehitlerimizin yakınları ve Kahraman Gazilerimizin hizmetinde olacak.
Meydana anı defteri konulacak
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nün önemini göz önünde bulundurularak Isparta Belediyesi şehir merkezinde, İl Özel İdaresi ise köylerde etkinlikler düzenleyecek. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na vatandaşların duygu ve düşüncelerini yazabilecekleri anı defteri konulacak.
Hatıra ormanına fidan dikimi yapılacak
İl Müftülüğü tarafından belirlenen bir camide Mevlidi Şerif okutulacak. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikimi ve bakımı gerçekleştirecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenlenecek. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gönüllü gençlik liderleri ile 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yapılacak etkinliklerde görev alacaklar. Isparta Ticaret ve Sanayi odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından esnaflara ve vatandaşlara bayrak, maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirilecek.
50 kişilik gruplar halinde demokrasi nöbeti tutulacak
Pandemi tedbirleri elden bırakılmadan saat 20.00' den itibaren demokrasi nöbeti 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile STK, ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 50 kişilik gruplar halinde dönüşümlü olarak demokrasi nöbeti icra edilecek.15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece yarısı saat 00.13’te tüm camilerde Sela okunması ile demokrasi nöbeti devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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