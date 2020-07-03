Jandarma sahibinin uyuyup kaybettiği 93 keçiyi drone ile buldu

Isparta’da jandarma ekipleri, Aksu ilçesi Katip köyü kırsalında otlatıldığı sırada kaybolan 93 keçiyi drone yardımıyla bularak sahibine teslim etti.



Olay, Aksu ilçesi Katip köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan besiciliği yapan Nihat Kılınç, 28 Haziran günü öğlen saatlerinde kendisine ait 93 keçiyi otlatırken uyuyakaldı. Uyandıktan sonra keçilerinin arazide kaybolduğunu gören Kılınç, 3 gün boyunca kendi imkanlarıyla yaptığı aramadan sonuç alamayınca durumu Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Olayın ardından bölgeye jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlendirildi. JASAT ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin, karadan tarama ve havadan drone yardımı ile yaptığı aramaları sonucunda kayıp olan 93 keçi bulunarak sahibine teslim etti.

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