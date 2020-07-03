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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uykuya dalınca kaybolan 93 keçisi 3 gün sonra bulundu

DHA

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Aksu ilçesinde, hayvan yetiştiricisi Nihat Kılıç, 93 keçisini Katip köyü kırsalında otlatırken, oturduğu yerde uykuyakaldı. Uyandığında keçilerin olmadığını fark eden Kılıç, 3 gün aramadan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma keçileri bulup sahibine teslim etti. Olay, 28 Haziran'da Aksu ilçesine bağlı Katip köyünde meydana geldi. Hayvan yetiştiriciliği yapan Nihat Kılıç, 93 keçisi ile Katip köyü kırsalına gitti. Hayvanlarını otlatırken dinlenmek için uykuya dalan Kılıç, bir süre sonra uyandığında keçilerinin olmadığını gördü. 3 gündür...

Uykuya dalınca kaybolan 93 keçisi 3 gün sonra bulundu

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Aksu ilçesinde, hayvan yetiştiricisi Nihat Kılıç, 93 keçisini Katip köyü kırsalında otlatırken, oturduğu yerde uykuyakaldı. Uyandığında keçilerin olmadığını fark eden Kılıç, 3 gün aramadan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma keçileri bulup sahibine teslim etti.<br>Olay, 28 Haziran'da Aksu ilçesine bağlı Katip köyünde meydana geldi. Hayvan yetiştiriciliği yapan Nihat Kılıç, 93 keçisi ile Katip köyü kırsalına gitti. Hayvanlarını otlatırken dinlenmek için uykuya dalan Kılıç, bir süre sonra uyandığında keçilerinin olmadığını gördü. 3 gündür kırsalda arama yapan Kılıç, daha sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından karadan ve havadan dronela yapılan çalışmalarda keçilere ulaşıldı. 93 keçi jandarma ekipleri tarafından yerleri tespit edilerek sahibine teslim edildi.<br>Keçilerine kavuşan Nihat Kılıç, "Allah bin kere razı olsun. Teşkilatınızdan da memnunum, askerimizden de memnunum. Dağlarda gitmediğimiz yer kalmadı. Ağlayacak hale geldik. Nefes almadan, uyumadan aradık ama bulamadık. Askerlerimiz geldi. Mevki olarak yerini tesbit ettiler" dediDHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-07-03 20:17:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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