Isparta'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

<br>Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin, başka bir otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Kaza, gece yarısı sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesinde meydana geldi. Hüyüklü'den Yalvaç'a giden Mustafa Doğru (24) yönetimindeki 32 AR 311 plakalı otomobile IspartaYalvaç karayoluna çıkarken sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğru'nun otomobili, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü Doğru ile babası Mustafa Doğru yaralandı, arka koltukta oturan annesi Faden Doğru (52) ise camdan fırlayarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla baba ve oğlu Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. <br>Diğer araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan yanındaki ayağından yaralı kişi, jandarma tarafından bahçede gizlenirken bulundu. Bu kişi de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan otobüs durağının zarar görmesi kazanın şiddetini gözler önüne serdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN<br>2020-07-04 10:58:22<br>

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