Isparta'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

DHA

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin, başka bir otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, gece yarısı sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesinde meydana geldi. Hüyüklü'den Yalvaç'a giden Mustafa Doğru (24) yönetimindeki 32 AR 311 plakalı otomobile IspartaYalvaç karayoluna çıkarken sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğru'nun otomobili, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü Doğru ile babası Mustafa...

Isparta'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

<br>Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin, başka bir otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Kaza, gece yarısı sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesinde meydana geldi. Hüyüklü'den Yalvaç'a giden Mustafa Doğru (24) yönetimindeki 32 AR 311 plakalı otomobile IspartaYalvaç karayoluna çıkarken sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğru'nun otomobili, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü Doğru ile babası Mustafa Doğru yaralandı, arka koltukta oturan annesi Faden Doğru (52) ise camdan fırlayarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla baba ve oğlu Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. <br>Diğer araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan yanındaki ayağından yaralı kişi, jandarma tarafından bahçede gizlenirken bulundu. Bu kişi de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan otobüs durağının zarar görmesi kazanın şiddetini gözler önüne serdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN<br>2020-07-04 10:58:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uykuya dalınca kaybolan 93 keçisi 3 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Uykuya dalınca kaybolan 93 keçisi 3 gün sonra bulundu
Jandarma sahibinin uyuyup kaybettiği 93 keçiyi drone ile buldu
YEREL HABERLER Jandarma sahibinin uyuyup kaybettiği 93 keçiyi drone ...
Isparta’da hırsızlık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da hırsızlık operasyonlarında 40 şüpheli ...
Isparta, Kovid-19 önlemleriyle 15 Temmuz’a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Isparta, Kovid-19 önlemleriyle 15 Temmuz’a ...
Isparta’da 12 pozitif vaka tespit edildi, bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı
YEREL HABERLER Isparta’da 12 pozitif vaka tespit edildi, bazı cadde ...
Isparta’da okuma alışkanlığı her geçen gün artıyor TÜİK verilerine göre halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bakımından 4. sırada
YEREL HABERLER Isparta’da okuma alışkanlığı her geçen gün ...
Isparta’da kasksız motosiklet sürücüsü kırmızı ışık için yavaşlayan araca çarptı Motosikletin ticari araca çarptığı anlar güvenlik kameralarında
YEREL HABERLER Isparta’da kasksız motosiklet sürücüsü kırmızı ışık ...
Isparta’da alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü benzin istasyonuna daldı Kadın sürücü önce benzin istasyonundaki görevliye çarptı, sonra markete daldı
YEREL HABERLER Isparta’da alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü benzin ...
Isparta’da Halk Otobüsleri’nde yolculara hijyen mendili
YEREL HABERLER Isparta’da Halk Otobüsleri’nde yolculara hijyen ...
Isparta’da Su Altı Arama ve Kurtarma Timi göreve hazır
YEREL HABERLER Isparta’da Su Altı Arama ve Kurtarma Timi göreve ...
Isparta’da motosiklet denetimlerinde 291 sürücüye işlem uygulandı, 41 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Isparta’da motosiklet denetimlerinde 291 sürücüye ...
Pandemi sonrasında ilk yetenek sınavı heyecanı
YEREL HABERLER Pandemi sonrasında ilk yetenek sınavı heyecanı
Afyonkarahisar'da, yayladaki 7 köpek zehirlendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da, yayladaki 7 köpek zehirlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X