Isparta'da aranan 26 şahıs yakalandı

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Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube MüdürlüğüAranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından, 29 Haziran ile 6 Temmuz günleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 26 kişi yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube MüdürlüğüAranan Şahıslar Büro Amirliği, 29.06.2020 ile 06.07.2020 tarihleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Aralarında; “Yaralama” suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan C.E., “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 yıl, 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Ş.G., “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 4 yıl, 2 ay hapis cezası ile aranan A.E.S. isimli şahısların da bulunduğu, toplamda 26 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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