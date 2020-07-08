Isparta polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

İHA

Isparta polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Isparta'da polisin Haziran ayında kaçakçılara yönelik düzenlediği 13 operasyonda 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Haziran ayında 13 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda "tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 1 adet av tüfeği, 29 adet MKE yapımı tabanca fişeği, 123 şişe içki, 20 litre etil alkol, 3,5 litre alkol aroması, 1 adet alkol kiti, 807 adet şişe kapağı, 419 adet içki bandrolü, 40 adet boş içki şişesi, 389 adet cinsel içerikli hap, bin 14 adet akıllı cep telefonu ekranı, 43 adet cep telefonu aksesuarı, 1 adet pasaport, çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi. Öte yandan haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs da yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı
YEREL HABERLER Isparta’da asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı
Gülün başkentine Bulgaristan'dan ithal gülyağı tartışması
YEREL HABERLER Gülün başkentine Bulgaristan'dan ithal gülyağı ...
Kazadan ağır yaralı kurtulan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazadan ağır yaralı kurtulan sürücü hayatını kaybetti
Otomobil refüje çıktı, sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çıktı, sürücü ağır yaralandı
Eğirdir MAREM’de Entegre Mücadele tekniklerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Eğirdir MAREM’de Entegre Mücadele tekniklerinin ...
Isparta’da bank üzerinde elektrikli araç görenleri şaşırttı, olay sonradan anlaşıldı Esnafa kahve ısmarlattıran şaka
YEREL HABERLER Isparta’da bank üzerinde elektrikli araç görenleri ...
Dördüncü kattan düşen kadından acı haber geldi 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Dördüncü kattan düşen kadından acı haber geldi 12 ...
Isparta'da aranan 26 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Isparta'da aranan 26 şahıs yakalandı
Eğirdir Gölü’ne SAREM’den Yavru Kerevit Takviyesi
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü’ne SAREM’den Yavru Kerevit Takviyesi
300 bağımlı bu merkezde rehabilite olup, hayata yeniden 'merhaba' dedi
YEREL HABERLER 300 bağımlı bu merkezde rehabilite olup, hayata ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X