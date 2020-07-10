Isparta´da vaka sayısı 71´e yükseldi



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, "Şehrimizde vaka sayısını geçtiğimiz haftalarda 8 kişiye kadar düşürmüştük. Ancak bugün itibarıyla ilimizdeki vaka sayısı 71´e yükseldi" dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta´da Covid-19 pandemisiyle ilk günden bu yana bütün kamu kurum kuruluşları ve STK´larla işbirliği içinde çalışma yaptıklarını söyledi. Vali Seymenoğlu, süreci ekonomik, fiziksel ve sağlık yönünden en az kayıpla atlatmak için çalışma yaptıklarını belirtti. Vali Seymenoğlu, "Şu anda durumumuz iyi ancak bu bizi rehavete sokmasın. Şehrimizde vaka sayısını geçtiğimiz haftalarda 8 kişiye kadar düşürmüştük ancak bugün itibarıyla ilimizdeki vaka sayısı 71´e yükseldi. Ekonomi ve tarımı diri tutmalıyız diye konuştu. Vali Seymenoğlu, kontrollü bir şekilde hayatın devam edeceğini belirterek, mutlaka alınan kararlara uyulmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-07-10 21:23:01



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