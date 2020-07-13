Isparta’da siyah kuşak heyecanı

Türkiye Tekvando Federasyonu 2020 yıllı faaliyet programında yer alan Siyah Kuşak Dan Terfi Sınavı 112 sporcunun katılımıyla hafta sonunda Isparta’da yapıldı. Isparta Işıkkent Spor Salonunda komisyon üyeleri eşliğinde gerçekleştirilen Siyah Kuşak Dan Terfi Sınavına Isparta, Antalya, Konya, Aydın, Burdur ve Amasya illerinden sporcular katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.