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Başkan Başdeğirmen: “15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur”

İHA

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Başdeğirmen: “15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
15 Temmuz’da Türk milletinin, Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) mensubu darbeci teröristler ve vesayet odaklarına karşı verdiği destansı mücadelenin asla unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz, vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye'nin FETÖ ihanet çetesi aracılığıyla bir saldırıya, bir işgal girişimine maruz kaldığını gören milletimiz hemen harekete geçmiştir. Yapılan teşebbüsün adı vatana ihanettir” dedi.
“Türkiye, gece boyunca sayısız kahramanlık destanı yazmıştır”
Belediye Başkanı Başdeğirmen, mesajına şöyle devam etti: “15 Temmuz, Çanakkale ruhuyla milli iradenin yeniden inşa edildiği, milletimizin büyük bir zaferle taçlandırdığı 2. Kurtuluş Savaşıdır. 15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiş, geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanı yazmıştır. O tankın önüne atılanlar, helikopterlerden sıkılan mermilere koşan insanlar. Bu insanlar bizim milletimizin insanı. Başka bir millette helikopterden mermi sıkılırken onun üzerine koşabilen, tanklar hareket halindeyken onun önüne kendisini atabilen başka bir milletin insanı olabileceğini hiç kimse düşünemez.
“Bu ülkenin asli sahibi, şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır”
15 Temmuz bize bir kez daha gösterdi ki, bu millet asil, cesur ve kahraman bir millettir. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Bu millet FETÖ aracılığıyla bu ülkenin hizaya sokulmasına izin vermemiştir. Bu ülkenin asli sahibi, şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Biz bugün özgürce dolaşabiliyorsak, nefes alabiliyorsak şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm kahramanlarımızın sayesindedir. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere ülkemizin geleceği uğruna, vatan aşkıyla canını hiçe sayan şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının onların bize emaneti olduğu gerçeğinden hareketle daima yanlarında olacağımızı bir kez daha vurguluyorum.”

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