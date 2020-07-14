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Isparta’da öğrenciler 15 Temmuz ruhunu motoboardlarla anlatıyor

İHA

Isparta'da öğrenciler, 15 Temmuz ruhunu o gece yaşananlardan oluşan fotoğraflarla süsledikleri motoboardlar ile anlatıyor.

Isparta’da öğrenciler 15 Temmuz ruhunu motoboardlarla anlatıyor

Isparta’da öğrenciler, 15 Temmuz ruhunu o gece yaşananlardan oluşan fotoğraflarla süsledikleri motoboardlar ile anlatıyor.
Isparta’da öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik tasarım bölümü öğrencileri kendileri hazırladıkları, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz gecesi darbeye karşı mücadele eden vatandaşların fotoğraflarının bulunduğu motoboardlar ile şehrin cadde ve sokaklarında dolaşarak “Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek” mesajı verdi.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında başlayan 8 araçlık motoboard konvoyu Kaymakkapı Meydanı ve şehrin diğer sokaklarında 15 Temmuz ve hafta süresince devam edecek.
Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zafer Ulusoy, projenin okulun grafik tasarım bölümünün bir etkinliği olduğunu belirterek, 15 Temmuz hain darbe girişimini gençler ve yeni nesile aktarmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Projede görev alan öğrenciler ise böylesi anlamlı bir etkinliğin içinde olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, motoboardların vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik tasarım bölümü öğrencileri tarafından yapılan proje vatandaşlardan da tam not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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