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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da şehitler dualarla anıldı

İHA

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler dualarla anıldı.

Isparta’da şehitler dualarla anıldı

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler dualarla anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Kur’an tilavetinin okunmasıyla başlayan tören, şehitler için dua edilmesiyle devam etti. Daha sonra protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

50’şer kişilik gruplar halinde demokrasi nöbeti tutulacak
Kentte saat 20.00’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla 50’şer kişilik gruplar halinde demokrasi nöbeti tutulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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