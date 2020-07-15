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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da protokol 15 Temmuz Ormanı’na fidan dikti

İHA

Isparta'da protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikerek, mevcut ağaçların bakımlarını yaptı.

Isparta’da protokol 15 Temmuz Ormanı’na fidan dikti

Isparta’da protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikerek, mevcut ağaçların bakımlarını yaptı.
Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, kent protokolü 2017 yılında açılan 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanında ağaç dikimi ve mevcut ağaçların bakımını gerçekleştirdi. Programa Isparta Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daire müdürleri, gaziler, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda protokol üyeleri fidan dikimi gerçekleştirdi ve mevcut ağaçların bakımlarını yaptı. Isparta Müftüsü Bayram Şahin tarafından şehitler için dua edildi.
FETÖ tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini Türk milletinin 251 şehit ve binlerce gazi vererek önlediğini hatırlatan Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, “Bu millet her zaman bağımsız ve hür yaşamış bir millet, bu şekilde de yaşamaya devam edeceğiz” dedi.
“Devletimizin büyüklüğü tüm dünyayı rahatsız ediyor”
Amaçlarının 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak olduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’de, “15 Temmuz’da devletimiz milletimiz ile birlikte büyük bir başarı elde etti. Dünyada halk tarafından engellenen hiçbir darbe girişimi yoktur. Ne zamana kadar 15 Temmuz 2016’ya kadar. Devletimizin büyüklüğü, ülkemizin stratejik durumu, ışıltılı geleceği tüm dünyayı rahatsız ediyor” görüşlerinde bulundu.
“Bizi yıkmaları mümkün değil”
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde ülkenin hep darbe, kalkışmalar ve ayaklanmalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Hepsinde de dirayetli duruşla bizler her zaman ayakta kalabilmişiz. Her seferinde bize bir çelme takmışlar, her seferinde düşmüşüz ancak her seferinde de yerden bir avuç toprakla kalkmışız. Biz öyle kadirşinas bir ülkeyiz ki, milletimiz, devletinin ve demokrasisinin, bayrağının cumhuriyetinin arkasında olan bir millet. Bizi yıkmaları mümkün değil” dedi.
“Dış ülkelerin FETÖ’yü besleyerek bizim başımıza sardığı en büyük felakettir”
Türkiye’nin dünyanın en genç nüfusuna sahip olduğunu hatırlatan Başdeğirmen, “Memleketine bağlı bu insanların olduğu bu ülkeyi yıkmaları mümkün değil. Bizlerde birlik beraberlik içerisinde ülkemizin her zaman arkasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dirayetli duruşuyla gereken cevabı veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Bugün diktiğimiz bu ormanlar yeşerecek ve bizim yüzde 44’lük o genç nüfusumuz da yeşerecek ve ülkemize her zaman en güzel hizmeti edecek ve ülkemizi savunacağız. Dış ülkelerin FETÖ’yü besleyerek bizim başımıza sardığı en büyük felakettir. İnşallah çok az kaldı, tamamen bitirerek önümüze bakarak koşmaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu etkinliğin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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