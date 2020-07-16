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Isparta’da binlerce kişi demokrasi nöbetinde buluştu Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan gençlere uyarı: “Uyanık olalım ve her söylenene inanmayalım”

İHA

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen binlerce kişi demokrasi nöbetine başladı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, FETÖ'nün insanları din üzerinden kandırdığını belirterek, bu konuda gençlere "uyanık olun, her söylenene inanmayın" uyarısında bulundu.

Isparta’da binlerce kişi demokrasi nöbetinde buluştu Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan gençlere uyarı: “Uyanık olalım ve her söylenene inanmayalım”

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen binlerce kişi demokrasi nöbetine başladı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, FETÖ’nün insanları din üzerinden kandırdığını belirterek, bu konuda gençlere “uyanık olun, her söylenene inanmayın” uyarısında bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Isparta Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda korona virüs tedbirlerine uygun olarak demokrasi nöbeti gerçekleştirildi. Mehteran gösterisi ve Kur’anı Kerim tilavetiyle binlerce kişinin katılımıyla başlayan demokrasi nöbetinde şehitler için dualar okundu. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından kalabalık, meydandaki dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa seslenişini izledi.

“FETÖ insanları yıllarca din ve ibadet üzerinden kandırarak bu yola soktu”
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye üzerine oynana oyunların bitmediğini ve halen devam ettiğini belirterek, gençlere önemli bir uyarıda bulundu. Vali Seymenoğlu, “Gün geliyor bir terör örgütünü ortaya çıkartıyorlar, gün geliyor ekonomik yaptırımla karşımıza çıkıyorlar. O yüzden benim özellikle gençlerimizden ricam; ne olur uyanık olalım ve her söylenene inanmayalım. Çünkü FETÖ denilen lanet insanları yıllarca din ve ibadet üzerinden kandırarak bu yola soktu. Yoksa bu insanlar da bu ülkenin insanlarıydı, hiçbirisi yurtdışından gelmedi. Ama dini üzerinden iyi niyet kullanılarak adeta bir terör örgütü ve terörist yetiştirildiler. Onun için gençlerimizle beraber olalım istiyoruz. Gençlerimiz bu tür organizasyonlara kendi rızasıyla katılsın istiyoruz. Biz de valilik olarak bunu önemsiyor ve destekliyoruz. Ülkemizin bekası için gençlerimizle yürürsek bu olur. 15 Temmuz’da alanlara baktığınızda alanlara çıkan büyük çoğunluk gençlerdi. Bu millet diri oldukça, birbirine güvendikçe, tek vücut oldukça ne bu al bayrağımız gökyüzünden iner, ne de ezanımız semalardan susar” dedi.

“Vatandaşlarımızın bu dirayetli duruşu her zaman devam edecek”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Türkiye’nin dünyanın güçlü bir ülkesi olduğunu belirterek, bazı dış mihrakların bu güçten hoşnut olmadıklarını söyledi. Başdeğirmen, “Sayın Cumhurbaşkanımızın son 18 yıldır gösterdiği dirayet ülkemizin nereye geldiğini gösteriyor. Bundan kurtulmak isteyenler var. Çünkü dize getiremiyorlar. Çelme takıyorlar, düşüyoruz ama kalkarken bir avuç toprakla kalkıyoruz. Bizi hiçbir zaman hem ekonomik hem de silah olarak yerle bir edemediler. Bugün onların bu direnişlerine karşı kendi silahlarımızı üretmeye başladık. Bugün biz belki dünyanın en önemli silahlarını üreten bir ülkeyiz. Bundan da korkmaya başladılar. Artık onlar da ikna oldular ki, askeri darbelerle demokrasi ve Cumhuriyetimize karşı yapabilecekleri hiçbir müdahale yok. Vatandaşlarımızın bu dirayetli duruşu her zaman devam edecektir” diye konuştu.

Sancak Vali Seymenoğlu’na teslim edildi
Öte yandan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Sancak Koşusu düzenlendi. Çünür Kavşağı’ndan başlayan ve 14 farklı branşta 25 sporcunun katıldığı koşu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Meydana gelen sporcular sancağı Vali Seymenoğlu’na teslim etti. Vali Seymenoğlu da sporculara koşuya katılım belgelerini verdi.

Kentteki demokrasi nöbetinin sabah ezanına kadar devam edeceği belirtildi.
Isparta’daki demokrasi nöbetine Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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