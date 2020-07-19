Isparta Belediyesi eğitim kurslarının LGS başarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Belediyesi eğitim kurslarının LGS başarısı

İHA

Isparta Belediyesi bünyesindeki eğitim kurslarında Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 232 öğrenciden 141'i Isparta merkez ve ilçelerinde yer alan nitelikli okullara kayıt yaptırabilecek düzeyde puan aldı.

Isparta Belediyesi eğitim kurslarının LGS başarısı

Isparta Belediyesi bünyesindeki eğitim kurslarında Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 232 öğrenciden 141’i Isparta merkez ve ilçelerinde yer alan nitelikli okullara kayıt yaptırabilecek düzeyde puan aldı.

20192020 eğitimöğretim süresince yüzlerce ortaokul ve lise son sınıf öğrencisi Isparta Belediyesi Eğitim Kurslarında LGS ve YKS’ye hazırlandı. 20 Haziran’da gerçekleştirilen LGS’ye 232 ortaokul son sınıf öğrencisi sınavlara Isparta Belediyesi Eğitim Kurslarında hazırlandı. 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanan LGS sonuçlarına göre belediye bünyesinde sınava hazırlanan 232 öğrencinin, 141’i Isparta merkez ve ilçelerinde yer alan nitelikli okullara kayıt yaptırabilecek düzeyde puan alarak büyük bir başarıya imza attı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sonuçların açıklanmasının ardından kurslarda sınavlara hazırlanan ve başarılı sonuçlar alan öğrencileri, öğrencileri sınava hazırlayan velileri ile kurs öğretmenlerini tebrik etti.
“Başarılı sonuçlar göğsümüzü kabarttı”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kurs merkezimizde LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizin elde ettikleri başarılı sonuçlar göğsümüzü kabarttı. Bu yıl kurs merkezimizdeki yüz yüze eğitimlerimize pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kaldık. Ancak pandemi sürecinde kurs öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize uzaktan eğitim verildi. Ayrıca öğrencilerimize zorlandıkları konular, soru çözümleri noktasında da online destek verdik. Geçen gün açıklanan LGS sonuçları ile birlikte öğrencilerimiz 0,39’luk yüzdelik dilimden başlayan başarılı sonuçlar aldı ve öğrencilerimizden 141’i il merkezimiz ve ilçelerimizde bulunan nitelikli liselere kayıt yaptırabilecekleri puanları elde etti. Bu başarıya ulaşan genç kardeşlerimi, onların her daim yanında olan ailelerini ve bu başarıya ulaşmasına büyük katkı sunan belediyemizin kurs öğretmenlerini, idarecilerini yürekten kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Seymenoğlu, Davraz'daki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Vali Seymenoğlu, Davraz'daki çalışmaları inceledi
İki tonluk pres makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER İki tonluk pres makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf ...
Isparta'da 1.3 tonluk boğa 30 bin TL’ye alıcısını bekliyor
YEREL HABERLER Isparta'da 1.3 tonluk boğa 30 bin TL’ye alıcısını ...
Isparta'da 1.3 tonluk Behlül 30 bin TL’ye alıcısını bekliyor
YEREL HABERLER Isparta'da 1.3 tonluk Behlül 30 bin TL’ye alıcısını ...
Isparta’da 40 dairelik site karantina altına alındı
YEREL HABERLER Isparta’da 40 dairelik site karantina altına alındı
Isparta'da 40 daire karantinaya alındı
YEREL HABERLER Isparta'da 40 daire karantinaya alındı
Isparta’da yol kontrolünde durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Isparta’da yol kontrolünde durdurulan araçtan ...
Ispartalı avukattan TFF'ye 32 TL'lik dava
YEREL HABERLER Ispartalı avukattan TFF'ye 32 TL'lik dava

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X