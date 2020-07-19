Eğirdir'de seyir halindeki otomobil yandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir Mahmatlar çıkışında meydana geldi. Osman Altınbaş idaresindeki otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralananın olmadığı olayda, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.