Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Isparta’da Kovid19 vakalarının görüldüğü Çetince köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde Kovid19 vakaları tespit edildi. Kovid19 vakalarının temaslı olduğu kişilerin fazla olması nedeniyle köy, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nın kararı gereği 14 gün süreyle karantinaya alındı. Konuyla ilgili Yalvaç Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çetince Köyünde Covid19 vakaları ve vaka temaslı sayılarında artış olması nedeniyle, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 19.07.2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile 19.07.2020 Pazar günü saat 22:00’dan itibaren, 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarının vefa destek grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.