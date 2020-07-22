Uçurumdan yuvarlanan kamyonet hurdaya döndü... Kamyonette sıkışan çifti itfaiye ekipleri kurtardı

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Isparta'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Darıderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saadettin Bilgiç yönetimindeki 32 ET 852 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Takla atan kamyonetin içinde bulunan Saadettin Bilgiç ve eşi Ayşe Bilgiç yaralandı. Durumun 112 ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkışan araç içerisinden yaralılar uzun uğraşlar sonucunda çıkardıktan sonra sedyeye konularak çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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