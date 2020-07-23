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Başdeğirmen çiftinden şehit eşine vefa örneği 45 yıl önce şehit olan polisin eşini evinde ziyaret ettiler

İHA

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Şehit Polis Memuru İsmail Bıçakçı'nın eşi Gülşen Bıçakçı'yı evinde ziyaret ederek büyük vefa örneği gösterdi.

Başdeğirmen çiftinden şehit eşine vefa örneği 45 yıl önce şehit olan polisin eşini evinde ziyaret ettiler

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Şehit Polis Memuru İsmail Bıçakçı’nın eşi Gülşen Bıçakçı’yı evinde ziyaret ederek büyük vefa örneği gösterdi.
Bundan tam 45 yıl önce İsmail Bıçakçı, İzmir Küçükyalı Polis Karakolunda görevliyken şehit düştü. Başdeğirmen çifti Şehit Polis Memuru İsmail Bıçakçı’nın eşi Gülşen Bıçakçı’yı evinde ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve hatırlanmaktan dolayı sevincini belirten şehit eşi, üç evlat sahibi Gülşen Bıçakçı, olay günü yaşananları anlattı. Gülşen Bıçakçı, “Çok zor günler geçirdik. O zaman devletimizin bu kadar imkanı yoktu. Sonradan kanunlar değişti, Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Bu yaşadığımız Allah’tan geldi, teslim olduk. İnanç olmasa sabretmek çok zor. Bayramlar zoruma gidiyor, çocuklarım mezun oldular yalnız başımaydım. Hem anne hem baba olarak tek ben vardım. Allah devletimize zeval vermesin, hep arkamızda oldu. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Başta İsmail Bıçakçı abimiz ve tüm şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah devletimize zeval vermesin, her zaman güçlü kılsın. Bizlerde şehitlerimiz sayesinde bu vatanda rahat bir şekilde yaşıyoruz, görevimizi yapma imkanı buluyoruz. Şehitlik çok yüksek bir mertebe. Allah şehitlerimizin kabirlerini cennet eylesin, sizlere güç kuvvet, hayırlı uzun ömürler versin. Eşinizin şehit düşmesinin ardından tabi ki, en büyük acıyı, zorluğu siz yaşadınız. Evlatlar babasız büyüdü, üç çocuğumuz yetim kaldı. Allah evlatlarımıza hayırlı uzun ömürler, sizlere güzel günler nasip etsin.” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen de, “Ne mutlu ki size, evlatlarınızı ne kadar güzel büyütmüşsünüz, vatana, millete hayırlı, atasına saygılı, ailesinin, çocuklarının başında evlatlar olmuşlar. Allah hiç kimseye muhtaç etmeden sizi evlatlarınıza hem annelik hem babalık yapmak nasip etmiş. Evlatlarınızı en güzel şekilde yetiştirmişsiniz. Allah nice güzel günleri evlatlarınızla sizlere yaşatsın” diyerek duygularını paylaştı.

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