Isparta'da orman yangını

"O kurnadan bu kurnaya"

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Yenişarbademli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yenişarbademli ilçesi yakınlarındaki Kızıldağ Milli Parkı mevkisinde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 28 arazöz ve 3 dozerle müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-07-23 16:16:42



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