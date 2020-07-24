Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyü, Covid19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı.
Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyünde Covid19 vakaları ve vakaların temaslı olduğu kişi sayısının fazla olması nedeniyle 14 gün süreyle karantina uygulaması başladı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, “Körküler köyünde Covid19 vakaları ve vaka temaslı sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 23.07.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile 23.07.2020 Perşembe günü saat 22.00’den itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.