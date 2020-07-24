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En güzel kokulu mor hasat devam ediyor

İHA

Isparta' da Lavanta hasadı korona virüs salgını dolayısıyla geçmiş yıllara göre az sayıda ziyaretçi nedeniyle buruk şekilde devam ediyor.

En güzel kokulu mor hasat devam ediyor

Isparta' da Lavanta hasadı korona virüs salgını dolayısıyla geçmiş yıllara göre az sayıda ziyaretçi nedeniyle buruk şekilde devam ediyor.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesiyle turistik görsel bir şölene dönüşen Lavanta Hasat Mevsimi bu yıl tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen korana virüs nedeniyle sadece normalleşme sürecinin başlamasından sonra gelen sınırlı ziyaretçileriyle buruk olarak sona yaklaşıyor.
Türkiye'nin en önemli Lavanta üretim merkezi olan Isparta’nın Keçiborlu ilçesi özellikle de Isparta'nın Keçiborlu ilçesinin özellikle Kuyucak köyü başta olmak üzere diğer çevre köylerdeki kurak araziler zahmetsizce, su ve bakım istemeden büyüyen lavanta ile hayat bulmuş, Güney Fransa'nın köylerini aratmayacak güzellikte taş evler ve lavanta tarlalarından çok daha büyük ve güzelleri Keçiborlu Kaymakamlığı önderliğinde turizme kazandırılması yönünde çalışmalar devam ediyor.
Lavanta da hasat Temmuz ayının sonlarında başlarken rakım farlılıklarından dolayı ağustos ayının sonlarına kadar devam ediyor. Uçucu yağları kozmetik ve parfümeride kullanılan lavanta bitkisi, ilaç sanayinde ve aromaterapide kullanıyor. Yapılan araştırmalara göre lavanta idyopatik burun akıntısına, toz alerjisine, iltihaplı eklem romatizmasına ve karaciğer yağlanmasına karşı iyi geldiği sakinleştirici özelliği olduğu biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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