Lavanta bahçesinde bulduğu altınları bozdurup TSK Vakfı'na bağışladı



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde Ziya Doğan (71), geçen yıl lavanta bahçesinde bulduğu kutudaki ziynet eşyasını, 1 yıldır aradığı sahibine ulaşamayınca bozdurdu. Doğan, buradan sağlanan 14 bin 215 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde Ziya Doğan (71) geçen yıl ağustos ayında lavanta bahçesinde, içerisinde ziynet eşyalarının bulunduğu kutu buldu. Ziya Doğan, bu yıl hasat sezonunda da sahibine ulaşamadığı kutudaki altınları bugün ilçe merkezinde bir kuyumcuda bozdurdu. Doğan, altın karşılığı verilen 14 bin 215 lirayı, bankaya giderek TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Ziya Doğan, "Lavanta bahçemizde alışveriş merkezinde bir altın kutusu bulduk. Bahçemize gelen turlara ulaşarak, sahibini bulmak için onları aradık. Turla gelenlerden olmadığını öğrendik. Özel araçları ile gelenler tarafından düşürüldüğünü tahmin ettik. Bunun üzerine olayı basına yansıttık. Sahibine ulaşmak için gayret ettik. Bu kutu içiresinde Devlet Demir Yolları tarafından verilen 22 ayar madalya da vardı. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne müracaat ettim. Araştırma yaptılar. Bunun çok çok eski olduğunu ve sahibinin mutlaka öldüğünü ve torunlara kalmış olabileceğini söylediler. Bugüne kadar muhafaza ettik. Emaneti muhafaza etmek zor. Bu sorumluluktan kurtulmak istedik. Bunun üzerine ben de TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladım. 14 bin 215 lira tuttu. Ziraat Bankasına yatırarak güzide kuruluş TSK'ya teslim ederek kurtuldum" dedi.

Ziya Doğan, gazetecilerin 'Sahibi ortaya çıkarsa ne diyecekseniz' sorusuna ise, "Yapacak bir şey yok, 1 sene bekledik. Şimdiye kadar çıkmadı. Devlet Demiryolları'nı da aradım. Sahibine ulaşamadık. Beni sorumluluk altında bıraktı. Bir an önce teslim etmek istedim. Sahibi çıksaydı daha mutlu olacaktım. Bizde durmasının bir anlamı yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmenin mutluluğu içindeyim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-07-24 14:57:33



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