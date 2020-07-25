Polis memuru ile babası, tartıştıkları 3 kişiyi yaraladı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, polis memuru M.Ö. (47) ile babası H.Ö. (68) tartıştıkları 3 kişiyi tabancayla ateş edip, taşla vurarak yaraladı. 1'i ağır, 3 yaralı hastanede tedaviye, baba ve oğlu ise gözaltına alındı.

Olay, dün, Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris beldesinde meydana geldi. Denizli'de görev yapan polis memuru M.Ö. ile babası H.Ö., husumetli oldukları M.Ç., Z.Ç. ve N.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, H.Ö., M.Ç. ve Z.Ç.'yi başlarına taşla vurarak, yaraladı. Polis memuru M.Ö. ise tabancasını çekerek M.Ç. ve N.Ç.'nin ayaklarına ateş etti.

İhbar üzerine gelen ekipler, yaralılar M.Ç., Z.Ç. ve N.Ç.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alan 3 yaralıdan M.Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

M.Ö. ile H.Ö. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-07-25 13:05:06



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